Donna violentata in piazza: uomo arrestato mentre era ancora seminudo (Di martedì 22 ottobre 2024) Violenza sessuale in centro a Pesaro, nella mattinata di ieri intorno alle 5:00, in piazzale Matteotti. La vittima è una Donna di origine sudamericana di 49 anni, residente nel pesarese. L'aggressione si è consumata nelle prime ore del 21 ottobre, in piazzale Matteotti. Le urla disperate della Donna hanno svegliato i residenti, che hanno prontamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, già nelle vicinanze, sono riusciti a intervenire rapidamente, sorprendendo l'aggressore, un uomo bengalese di 30 anni, mentre cercava di abusare della vittima all'interno di un piccolo bagno pubblico dietro un chiosco. L'uomo è stato trovato seminudo e arrestato in flagranza di reato.Leggi anche: Ventenne denuncia di essere stata violentata a Milano: un identificato La vittima, sotto shock e gravemente traumatizzata, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale di Pesaro.

