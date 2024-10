.com - Djokovic, la moglie: “Lui campione del popolo. Se vorrà continuare lo sosterrò”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La rinuncia di Novakal Masters 1000 di Parigi-Bercy, di cui èin carica, ha aperto molti interrogativi sul futuro prossimo del 37enne tennista serbo. In molti infatti hanno ipotizzato che Nole, alle prese con diversi problemi fisici nel corso degli ultimi anni, vada sempre più verso il ritiro, seguendo così le orme dei Big Three che lo hanno preceduto, ovvero Federer prima e Nadal poi. A scansare un po’ di nubi sul futuro prossimo diperò ci ha pensato la, Jelena: “Se posso aiutare Novak aa giocare a tennis perché è questo che lui vuole, sono pronta a farlo e a rimanere al suo fianco”, ha detto a La Nacion. Da oltre vent’anni insieme, Jelenaè la madre dei due figli di Nole e attualmente guida la sua Fondazione: “Viaggio meno per via dei bambini, ci sono tanti tornei e la carriera di Novak va avanti.