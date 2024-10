Digitale, Connecting Europe Facility: Bruxelles apre bandi per 323 milioni (Di martedì 22 ottobre 2024) La Commissione Europea ha aperto la quarta serie di inviti a presentare proposte per un valore di 323 milioni di euro nell’ambito della sezione Digitale del programma Connecting Europe Facility (Cef Digital). “I nuovi inviti mirano ad accelerare la realizzazione di infrastrutture avanzate veloci, sicure e sostenibili, contribuendo allo sviluppo della connettività dorsale, delle reti 5G e della comunicazione quantistica”, ha spiegato la Commissione. Delle risorse, 128 milioni di euro di finanziamenti nell’ambito del bando Backbone Connectivity for Digital Global Gateways per studi e lavori sosterranno la realizzazione di connessioni dorsali, principalmente attraverso cavi sottomarini e terrestri. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Commissionea ha aperto la quarta serie di inviti a presentare proposte per un valore di 323di euro nell’ambito della sezionedel programma(Cef Digital). “I nuovi inviti mirano ad accelerare la realizzazione di infrastrutture avanzate veloci, sicure e sostenibili, contribuendo allo sviluppo della connettività dorsale, delle reti 5G e della comunicazione quantistica”, ha spiegato la Commissione. Delle risorse, 128di euro di finanziamenti nell’ambito del bando Backbone Connectivity for Digital Global Gateways per studi e lavori sosterranno la realizzazione di connessioni dorsali, principalmente attraverso cavi sottomarini e terrestri.

Digitale - Frattasi (Acn) : “Sovranità europea? Passa anche da quella nazionale” - (Adnkronos) – "Spesso si parla di sovranità digitale europea, però questo non vuol dire che la sovranità digitale nazionale non… L'articolo Digitale, Frattasi (Acn): “Sovranità europea? Passa anche da quella nazionale” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Digitale - Frattasi (Acn) : “Sovranità europea? Passa anche da quella nazionale” - (Adnkronos) – "Spesso si parla di sovranità digitale europea, però questo non vuol dire che la sovranità digitale nazionale non esiste più. Bisogna mettere in connessione le due cose, se ciascun Paese europeo sa difendere bene la propria sovranità digitale non solo fa un piacere a se stesso ma agisce anche in un'ottica europea perché […]. (Periodicodaily.com)

European Teacher Survey 2024 - in Italia oltre il 70% dei docenti ritiene che il digitale non supera per importanza i libri cartacei e i materiali didattici tradizionali - . 000 insegnanti. Lo studio, condotto annualmente dal 2021, ha coinvolto oltre 10. Sanoma, leader europeo nel settore dell'editoria scolastica, ha presentato i risultati della European Teacher Survey 2024, un'indagine che analizza i fattori che influenzano l'apprendimento nelle scuole primarie e secondarie di otto Paesi europei: Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Polonia, Spagna ... (Orizzontescuola.it)