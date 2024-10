Decreto sui rimpatri, contromossa della premier: i ricorsi saranno più veloci (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Sul Colle hanno iniziato a mangiare la foglia di buon mattino, vedendo che il Decreto tardava ad arrivare. Segno che qualcosa nel testo varato dal Consiglio dei ministri sarebbe cambiato. Ed è così: quando il travagliato parto finalmente si conclude nel Decreto Paesi sicuri c’è un passaggio di ordine procedurale del quale non c’era traccia lunedì sera. In sintesi, il governo potrà presentare ricorso contro sentenze come quella del Tribunale di Roma che ha ordinato il rimpatrio dei 12 migranti già trasferiti in Albania direttamente in corte d’Appello. Al momento, doveva essere presentato in Cassazione: in effetti, il Viminale ha chiesto ai suo avvocati di ricorrere contro quella sentenza. Ma si scrive Cassazione e si legge tempi lunghi. Quotidiano.net - Decreto sui rimpatri, contromossa della premier: i ricorsi saranno più veloci Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Sul Colle hanno iniziato a mangiare la foglia di buon mattino, vedendo che iltardava ad arrivare. Segno che qualcosa nel testo varato dal Consiglio dei ministri sarebbe cambiato. Ed è così: quando il travagliato parto finalmente si conclude nelPaesi sicuri c’è un passaggio di ordine procedurale del quale non c’era traccia lunedì sera. In sintesi, il governo potrà presentare ricorso contro sentenze come quella del Tribunale di Roma che ha ordinato ilo dei 12 migranti già trasferiti in Albania direttamente in corte d’Appello. Al momento, doveva essere presentato in Cassazione: in effetti, il Viminale ha chiesto ai suo avvocati di ricorrere contro quella sentenza. Ma si scrive Cassazione e si legge tempi lunghi.

Decreto Paesi sicuri - verso ricorso in Appello sui rimpatri - Nel testo finale del decreto legge sui Paesi sicuri per il rimpatrio, varato ieri dal Consiglio dei ministri, come apprende l'ANSA da diverse fonti, potrebbe rientrare anche una norma per inserire il ricorso in Corte d'Appello contro le ordinanze del Tribunale sul trattenimento dei migranti nei centri per il rimpatrio, che al momento possono essere impugnate in Cassazione. (Quotidiano.net)

Decreto migranti : ecco i 19 Paesi definiti “sicuri” per i rimpatri - Finora il progetto di rinchiudere in Cpr in Albania i migranti giunti sulle nostre coste non ha superato neppure il vaglio della legge italiana. Foto Ansa/Maurizio BrambattiMigranti, una politica complicata In buona sostanza l’Italia dice al migrante che giunge illegalmente: ‘Tu arrivi qui da un Paese che secondo noi è sicuro, dunque ti rispediamo da dove sei venuto‘. (Velvetmag.it)

Migranti in Albania - il governo blinda i rimpatri : i Paesi sicuri per decreto sono 19 - Perché, dice ancora il sottosegretario Mantovano, stando ai provvedimenti del tribunale di Roma “il meccanismo dei rimpatri semplicemente non esiste più e dovremmo rendere conto in sede europea del motivo per cui non tuteliamo i nostri confini”. Tutti e tre insistono sul fatto che la nuova normativa non contrasta con le indicazioni europee, nel giorno in cui la Commissione Ue ricorda che “le ... (Quotidiano.net)