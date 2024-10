De Rossi "pronto a tornare". Roma caos, questione di ore: cosa c'è dietro il nuovo ribaltone (Di martedì 22 ottobre 2024) Da quando Baggio non gioca più non è più domenica, cantava Cremonini. Anche senza Totti il calcio è più triste, però c'è un tempo per ogni cosa nello sport come nella vita, e la stagione del Pupone è finita già da un pezzo. Sicuramente sarà stata una provocazione quella di Totti, che non può essere eterno come la città che lo ha innalzato a ottavo Re. «Ci sono state squadre di Serie A che mi hanno chiamato», ha dichiarato la bandiera giallorossa durante un evento organizzato da Betsson. «Ammetto che mi hanno fatto venire un po' di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Ci sono giocatori che hanno giocato dopo tanti anni dalla fine della carriera. Se dovessi tornare in Serie Ami dovrei allenare molto bene», ha aggiunto Totti. Liberoquotidiano.it - De Rossi "pronto a tornare". Roma caos, questione di ore: cosa c'è dietro il nuovo ribaltone Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da quando Baggio non gioca più non è più domenica, cantava Cremonini. Anche senza Totti il calcio è più triste, però c'è un tempo per ogninello sport come nella vita, e la stagione del Pupone è finita già da un pezzo. Sicuramente sarà stata una provocazione quella di Totti, che non può essere eterno come la città che lo ha innalzato a ottavo Re. «Ci sono state squadre di Serie A che mi hanno chiamato», ha dichiarato la bandiera giallorossa durante un evento organizzato da Betsson. «Ammetto che mi hanno fatto venire un po' di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Ci sono giocatori che hanno giocato dopo tanti anni dalla fine della carriera. Se dovessiin Serie Ami dovrei allenare molto bene», ha aggiunto Totti.

