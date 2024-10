Dazn, ascolti ottava giornata Serie A 2024/2025: oltre 5 milioni, Roma-Inter partita più vista (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli ascolti Dazn dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il totale supera i cinque milioni di telespettatori per un totale di 5.229.790 con la partita più vista del week-end Dazn che è Roma-Inter che sfiora il milione e mezzo di contatti. Juventus-Lazio fa segnare 768.587 visto che era anche in co-esclusiva con Sky, la seconda partita più vista di giornata su Dazn è stata Milan-Udinese che si attesa su 868.802 spettatori. Lo scorso anno, all’ottava giornata, erano stati fatti registrare 5.487.625. Quindi in questa giornata c’è stato un passivo di oltre 250 mila spettatori. Ecco di seguito i dati completi. GLI ascolti DELL’ottava giornata DI Serie A SU Dazn (5.229.790) Como-Parma 88.404 Genoa-Bologna 117.458 Zona Dazn 187.935 Milan-Udinese 868.802 Juventus-Lazio* 768.587 Empoli-Napoli 713.019 Lecce-Fiorentina 108.781 Venezia-Atalanta 127. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Glidell’del campionato di. Il totale supera i cinquedi telespettatori per un totale di 5.229.790 con lapiùdel week-endche èche sfiora il milione e mezzo di contatti. Juventus-Lazio fa segnare 768.587 visto che era anche in co-esclusiva con Sky, la secondapiùdisuè stata Milan-Udinese che si attesa su 868.802 spettatori. Lo scorso anno, all’, erano stati fatti registrare 5.487.625. Quindi in questac’è stato un passivo di250 mila spettatori. Ecco di seguito i dati completi. GLIDELL’DIA SU(5.229.790) Como-Parma 88.404 Genoa-Bologna 117.458 Zona187.935 Milan-Udinese 868.802 Juventus-Lazio* 768.587 Empoli-Napoli 713.019 Lecce-Fiorentina 108.781 Venezia-Atalanta 127.

