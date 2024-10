Crispano, pedina l’ex col GPS e la sorprende con un altro uomo: scatta il pestaggio (Di martedì 22 ottobre 2024) Segue l’ex con il GPS installato sull’auto. Poi la sorprende insieme al nuovo compagno e li pesta a sangue. Una spedizione punitiva a cui ha partecipato anche il fratello. A finire in manette un 43enne, bloccato a Crispano dai carabinieri. Crispano, pedina l’ex con un GPS e la sorprende con un altro uomo: entrambi pestati L'articolo Crispano, pedina l’ex col GPS e la sorprende con un altro uomo: scatta il pestaggio Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Crispano, pedina l’ex col GPS e la sorprende con un altro uomo: scatta il pestaggio Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Seguecon il GPS installato sull’auto. Poi lainsieme al nuovo compagno e li pesta a sangue. Una spedizione punitiva a cui ha partecipato anche il fratello. A finire in manette un 43enne, bloccato adai carabinieri.con un GPS e lacon un: entrambi pestati L'articolocol GPS e lacon unilTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crispano : arrestato un uomo per atti persecutori e violenza contro l’ex moglie e il nuovo compagno - L’aggressione si è consumata nel parcheggio di un’attività commerciale dove la donna si trovava in auto con il suo nuovo compagno. È fondamentale sensibilizzare la società sull’uso responsabile della tecnologia, affinché risorse normalmente positive non diventino mezzi per perseguitare o intimidire. (Gaeta.it)