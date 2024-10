Napolipiu.com - Conte Furioso a Castel Volturno: Altro che gioia. Ecco cosa è successo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Retroscena amette tutti sotto pressione Secondo quanto rivelato da Il Mattino, dopo la vittoria contro l’Empoli, Antonionon ha risparmiato critiche alla squadra. Il tecnico azzurro ha affrontato un duro confronto con i giocatori a, mettendo in evidenza le mancanze di alcuni, tra cui Lukaku, Kvaratskhelia e i tre centrocampisti. Nessuno è intoccabile per: solo il merito conta. La mentalità di Empoli sotto accusa La mentalità mostrata contro l’Empoli non ha soddisfatto, e questo tema sarà al centro del dibattito odierno. Al suo fianco anche Lele Oriali, pronto a far sentire la sua voce. L’obiettivo non è acntarsi del primo posto, ma guardare avanti e continuare a crescere. Per, la chiarezza e la meritocrazia sono fondamentali, e non ci sono privilegiati nel suo Napoli.