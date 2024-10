Urbanpost.it - Commissione Covid, Conte non ci sta: il VIDEO della sfuriata dell’ex premier

(Di martedì 22 ottobre 2024) Giuseppe, duro intervento in: tensione alta durante i lavoriparlamentare. L’exGiuseppeha alzato la voce durante l’audizione dell’associazione “ContiamoCi!”, presieduta dal dottor Dario Giacomini, provocando una reazione accesa. La, incaricata di analizzare la gestionepandemia in Italia, ha visto scatenarsi un acceso confronto quando Giacomini ha affrontato argomenti fuori tema rispetto al calendario stabilito, in particolare sull’obbligo vaccinale introdotto durante il governo Draghi., visibilmente infuriato, hastato il presidente, Marco Lisei, per non aver fermato l’intervento di Giacomini, definendolo “fuoristo” e “pericoloso” durante la diretta streaming.