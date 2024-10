Lanazione.it - Come cambia l’orologio biologico in salute e in malattia: il punto di Sant'Anna e Normale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 - Il corpo umano ha un orologio interno e il suo movimentoa seconda della condizione dio di: alle più recenti scoperte sui ritmi biologici, in particolare sui ritmi circadiani, fondamentali per la regolazione di numerosi processi fisiologici, è dedicato il workshop “Rhythms of the body in health and disease: breaking news around the clock”, in programma dalle 9.00 di venerdì 25 ottobre nell’aula magna della Scuola Superiore, a Pisa.