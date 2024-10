Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria 2024: nomi e liste (Di martedì 22 ottobre 2024) Si avvicinano le elezioni regionali in Liguria: il voto sarà domenica 27 ottobre 2024, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15. I candidati sono in tutto nove. Secondo gli ultimi i sondaggi i due favoriti sono l'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra. Fanpage.it - Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria 2024: nomi e liste Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si avvicinano leregionali in: il voto sarà domenica 27 ottobre, d23, e lunedì 28 ottobre d15. Iin tutto nove. Secondo gli ultimi i sondaggi i due favoritil'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra.

