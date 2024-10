Chi è Antonio Casanova di Paperissima Sprint (Di martedì 22 ottobre 2024) La nuova edizione di Paperissima Sprint – in onda tutte le domeniche, nell’access Prime Time di Canale 5 al posto di “Striscia la notizia”- vede una conduzione inedita. Al timone del programma ideato da Antonio Ricci troviamo Antonio Casanova e Roberta Lanfranchi, pronti a fare compagnia ai telespettatori che vogliono sorridere e fare qualche risata davanti alla gaffe di personaggi famosi o a sketch divertenti di persone comuni o virali sul web. Chi è Antonio Casanova, volto inedito al timone di “Paperissima Sprint” Se per Roberta Lanfrachi si tratta del settimo anno alla guida del programma di papere, per Antonio Casanova si tratta di un vero e proprio esordio in questo ruolo inedito. E lui stesso ha ammesso l’entusiasmo e l’emozione di ritrovarsi al timone di uno show ormai storico per la programmazione della rete Mediaset: “Ancora non ci credo. Quotidiano.net - Chi è Antonio Casanova di Paperissima Sprint Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) La nuova edizione di– in onda tutte le domeniche, nell’access Prime Time di Canale 5 al posto di “Striscia la notizia”- vede una conduzione inedita. Al timone del programma ideato daRicci troviamoe Roberta Lanfranchi, pronti a fare compagnia ai telespettatori che vogliono sorridere e fare qualche risata davanti alla gaffe di personaggi famosi o a sketch divertenti di persone comuni o virali sul web. Chi è, volto inedito al timone di “” Se per Roberta Lanfrachi si tratta del settimo anno alla guida del programma di papere, persi tratta di un vero e proprio esordio in questo ruolo inedito. E lui stesso ha ammesso l’entusiasmo e l’emozione di ritrovarsi al timone di uno show ormai storico per la programmazione della rete Mediaset: “Ancora non ci credo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Antonio Casanova si unisce al cast di Paperissima Sprint - E ci saranno altre sorprese ancora”. Il 29 settembre, domenica, coincide con la prima serata di Canale 5, inaugurando la nuova edizione di Paperissima Sprint del fine settimana. L’ultimo arrivato, Antonio Casanova, ha detto: “Una persona del mio mestiere raramente rimane a bocca aperta di fronte a un trucco magico, ma stavolta è successo, perché il giorno in cui ho scoperto che avrei condotto ... (Tutto.tv)

Mirabilandia : Antonio Casanova presenta ‘Fantasmi’ - Questa volta l'illusionista traghetterà il pubblico in una vera seduta spiritica, senza trucchi ma in compagnia di tanti fantasmi. Tutti i sabati di ottobre, giovedì 31 ottobre e ancora l’1 e il 2 novembre al calare delle tenebre andrà in scena a Mirabilandia - in Piazza Ducati - l’esclusivo Fantasmi, il nuovo show dell’illusionista Antonio […]. (Sbircialanotizia.it)

Mirabilandia : Antonio Casanova presenta ‘Fantasmi’ - In occasione dell’Halloween 2024, torna quindi nel Parco divertimenti più grande d’Italia l’appuntamento con la grande […]. (Adnkronos) – Tutti i sabati di ottobre, giovedì 31 ottobre e ancora l’1 e il 2 novembre al calare delle tenebre andrà in scena a Mirabilandia – in Piazza Ducati – l’esclusivo Fantasmi, il nuovo show dell’illusionista Antonio Casanova. (Periodicodaily.com)