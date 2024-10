Champions Juventus-Stoccarda 0-1

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) 22.59 Dopo due vittorie, lacade in casa per mano dello:0-1.Bologna ko con l'Aston Villa: 2-0. La Juve subisce in avvio e Demirovic colpisce il palo. Perin salva su Undav. Brivido a inizio ripresa, Undav segna ma il Var annulla per fallo di mano.Pedecisivo su Demirovic e Millot. Yildiz ci prova, troppo poco.Perin para il rigore di Millot (86', Bremer espulso),ma nulla può sulla bomba di Touré al 92'. Al Villa Park,parte bene il Bologna con Dallinga e Orsolini ma nella ripresa segnano McGinn (55') e Duran (64').