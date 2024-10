Carta docente da 500 euro per il 2024/25, come si crea bonus e dove si può spendere. VIDEO GUIDA (Di martedì 22 ottobre 2024) bonus 500 euro: la VIDEO GUIDA a cura di Luigi Quattrocchi per chi accede per la prima volta alla piattaforma e deve generare il primo bonus ed orientarsi sul suo funzionamento. Esploriamo insieme le varie sezioni. L'articolo Carta docente da 500 euro per il 2024/25, come si crea bonus e dove si può spendere. VIDEO GUIDA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024)500: laa cura di Luigi Quattrocchi per chi accede per la prima volta alla piattaforma e deve generare il primoed orientarsi sul suo funzionamento. Esploriamo insieme le varie sezioni. L'articoloda 500per il/25,sisi può

Bonus 500 euro Carta docente - ecco fino a quando si potranno spendere le somme riconosciute con sentenza - Bonus 500 euro Carta docente: la piattaforma per l'anno scolastico 2024/25 è stata riattivata lo scorso 14 ottobre ma in questi primi giorni di utilizzo le problematiche sono stati notevoli. I docenti, già in attesa da settembre per il pagamento dei corsi di formazione o di materiale per l'autoaggiornamento hanno dovuto fare i conti con un aggiornamento degli enti accreditati ancora non ... (Orizzontescuola.it)

Manovra 2025 - dalle risorse per il contratto scuola alla Carta docente per i precari fino alle assunzioni dei docenti di sostegno. Le possibili richieste del Ministero - Le possibili richieste del Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. A parte abbiamo già riferito riguardo le misure di carattere generale, ma c'è interesse, soprattutto per il mondo della scuola, quali possono essere i provvedimenti che riguarderanno il settore dell'istruzione. L'articolo Manovra 2025, dalle risorse per il contratto scuola alla Carta docente per i precari ... (Orizzontescuola.it)

Carta docente ai supplenti al 31 agosto e 30 giugno - avv. Miceli (Anief) : “Per accredito in automatico Ministero dovrebbe spendere circa 600 milioni. Unica strada il ricorso” - Unica strada il ricorso” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Miceli (Anief): “Per accredito in automatico Ministero dovrebbe spendere circa 600 milioni. La prescrizione di tale diritto è quinquennale, per cui i docenti precari hanno diritto a vedersi riconoscere il bonus di €500 per la formazione professionale, per ciascun anno degli ultimi cinque, in cui siano stati in servizio. (Orizzontescuola.it)