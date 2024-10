Capri a numero chiuso? Il sindaco: “Impossibile accettare 30mila persone al giorno” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Una legge nazionale che dia più potere ai sindaci delle isole e delle zone costiere su questioni come gli accosti e l’invito alle compagnie di navigazione a “modulare e contingentare gli arrivi a Capri, invertendo l’ordine di arrivo dei tour turistici, in modo da incrociare i flussi ed evitare che arrivino i turisti Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Una legge nazionale che dia più potere ai sindaci delle isole e delle zone costiere su questioni come gli accosti e l’invito alle compagnie di navigazione a “modulare e contingentare gli arrivi a, invertendo l’ordine di arrivo dei tour turistici, in modo da incrociare i flussi ed evitare che arrivino i turisti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Troppi turisti a Capri - servono numero chiuso e sbarchi limitati". Parla il sindaco Paolo Falco - «Siamo già in contatto con i sindaci di Positano e Amalfi per citare i più vicini a noi. «Valore che supera la soglia di riferimento di mille turisti per kmq, punto critico per molte destinazioni turistiche. . La città cerca di dialogare con queste aziende per condividere una programmazione, ma «finora senza successo», spiega il sindaco. (Gamberorosso.it)

Tarallo : “Caprile ha mostrato delle doti importanti - ma Meret è il numero uno - Lukaku fondamentale” - I giornalisti e gli opinionisti dovrebbero scendere negli spogliatoi per capire che gli allenatori parlano di ricerca dello spazio, del passaggio, che è la cosa fondamentale dello spazio, della postura. Comunque, il Napoli ha la migliore linea di portieri di tutta la Serie A”. Secondo Tarallo perché giocatori come Politano o Kvara sono apprezzati solo quando fanno gol? “Il problema è di ... (Terzotemponapoli.com)