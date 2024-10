Ilgiorno.it - Caccia, nove violazioni nel primo mese

(Di martedì 22 ottobre 2024) Partenza tiepida, nel Lodigiano, per la. Il calendario venatorio, modificato, per disposizioni su alcune specie di avifauna e provvedimenti per il contrasto e la prevenzione della Peste Suina Africana, ha ridotto il numero deitori deldi attività . Non sono mancati, però, i controlli della Polizia Locale e dal Servizio di Vigilanza Volontaria della Provincia di Lodi, coordinati da Massimiliano Castellone: 141 accertamenti su 189tori. Il bilancio è di 9amministrative, con un verbale di sequestro amministrativo della selvaggina abbattuta e detenuta irregolarmente (una minilepre), per 826,88 euro di sanzioni, che saranno introitati dalla Regione.