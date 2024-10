Bando ADSU L’aquila: assegni da 10.000 euro per studenti universitari con disabilità gravissima (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante novità giunge dall’Azienda per il Diritto agli Studi universitari delL’aquila, che ha recentemente pubblicato un Bando rivolto a studenti universitari con disabilità gravissima per l’anno accademico 2024/2025. Questo intervento, reso possibile grazie a un finanziamento di 1,25 milioni di euro disposti dal Ministero dell’Università e della Ricerca , prevede l’assegnazione di un contributo forfettario di 10.000 euro per ogni studente idoneo, con l’obiettivo di sostenere le spese per l’assistenza necessaria durante le attività accademiche. Dettagli del Bando e criteri di accesso Il Bando è destinato esclusivamente a studenti che siano già iscritti a istituti universitari pubblici e privati nella regione Abruzzo e che soddisfino specifici requisiti di disabilità. Gaeta.it - Bando ADSU L’aquila: assegni da 10.000 euro per studenti universitari con disabilità gravissima Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante novità giunge dall’Azienda per il Diritto agli Studidel, che ha recentemente pubblicato unrivolto aconper l’anno accademico 2024/2025. Questo intervento, reso possibile grazie a un finanziamento di 1,25 milioni didisposti dal Ministero dell’Università e della Ricerca , prevede l’assegnazione di un contributo forfettario di 10.000per ogni studente idoneo, con l’obiettivo di sostenere le spese per l’assistenza necessaria durante le attività accademiche. Dettagli dele criteri di accesso Ilè destinato esclusivamente ache siano già iscritti a istitutipubblici e privati nella regione Abruzzo e che soddisfino specifici requisiti di

