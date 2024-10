“Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli nella bufera dopo lo spareggio: Rossella Erra racconta cos’è successo (Di martedì 22 ottobre 2024) News tv. “Ballando con le stelle”, Sonia nella bufera dopo lo spareggio: Rossella Erra racconta cos’è successo davvero – L’ultima puntata di Ballando con le stelle si è aperta con lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Quest’ultima è stata eliminata dal dancing show di Rai 1 per volontà del pubblico, ma è stata poi salvata dalla cosiddetta “wild card” di Sara Di Vaira. ( dopo le foto) Leggi anche: “Affari Tuoi”, il pubblico commosso dal desiderio di Pasquale Leggi anche: “Affari Tuoi”, i due concorrenti bisbigliano qualcosa: la reazione di Stefano (VIDEO) “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli nella bufera dopo lo spareggio: Rossella Erra racconta cos’è successo Sara Di Vaira ha deciso di “salvare” Sonia Bruganelli e l’episodio ha suscitato parecchie critiche sui social e anche qualche sospetto. Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli nella bufera dopo lo spareggio: Rossella Erra racconta cos’è successo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 22 ottobre 2024) News tv. “con le”,lodavvero – L’ultima puntata dicon lesi è aperta con lotra Alan Friedman e. Quest’ultima è stata eliminata dal dancing show di Rai 1 per volontà del pubblico, ma è stata poi salvata dalla cosiddetta “wild card” di Sara Di Vaira. (le foto) Leggi anche: “Affari Tuoi”, il pubblico commosso dal desiderio di Pasquale Leggi anche: “Affari Tuoi”, i due concorrenti bisbigliano qualcosa: la reazione di Stefano (VIDEO) “con le”,loSara Di Vaira ha deciso di “salvare”e l’episodio ha suscitato parecchie critiche sui social e anche qualche sospetto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle : Alan Friedman vince lo spareggio contro Sonia Bruganelli - I prossimi episodi si preannunciano altrettanto avvincenti, con nuovi scontri e possibili rientri grazie al meccanismo del ripescaggio. L’annuncio della vittoria è arrivato con la chiusura delle votazioni da parte di Milly Carlucci, che ha decretato l’uscita di Sonia Bruganelli dalla gara. . Sonia Bruganelli eliminata, ma c’è speranza di ripescaggio Sonia Bruganelli, in coppia con il ... (Thesocialpost.it)

Prima coppia eliminata a Ballando con le stelle : come è finito lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli - Prima coppia eliminata a Ballando con le Stelle: Alan Friedman e Sonia Bruganelli, come è finito l'attesissimo spareggio della quarta puntata. . rticolo Prima coppia eliminata a Ballando con le stelle: come è finito lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli proviene da Blog Tivvù - La tivvù. (Blogtivvu.com)

Ballando con le stelle 2024 - Alan Friedman e Sonia Bruganelli allo spareggio : la classifica della terza puntata - Nessun eliminato nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Al primo posto della classifica Bianca Guaccero e Pasquale La Rocca. Due concorrenti allo spareggio: Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Il verdetto la prossima settimana.Continua a leggere . (Fanpage.it)