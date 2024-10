Autonomia, De Luca e Uil contro il Governo: "Fa il gioco delle tre carte" (Di martedì 22 ottobre 2024) Un disastro per sanità, scuola e agricoltura. E' così che Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, e Pierplaolo Bombardieri, segretario nazionale Uil, descrivono la legge sull'Autonomia differenziata. I due hanno parlato a margine di un incontro organizzato dalla Uila, la sezione Napolitoday.it - Autonomia, De Luca e Uil contro il Governo: "Fa il gioco delle tre carte" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un disastro per sanità, scuola e agricoltura. E' così che Vincenzo De, presidente della Regione Campania, e Pierplaolo Bombardieri, segretario nazionale Uil, descrivono la legge sull'differenziata. I due hanno parlato a margine di un inorganizzato dalla Uila, la sezione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autonomia - Zinzi : “De Luca bocciato dal Pd non può dare lezioni” - Lo dice il deputato e coordinatore regionale campano della Lega Gianpiero Zinzi. La verità è che De Luca oggi vuole mischiare le carte dopo che anche il suo PD lo ha sonoramente bocciato”, aggiunge. Senza dimenticare le costanti menzogne sui Lep, come se oggi i servizi pubblici non fossero già finanziati ed erogati. (Anteprima24.it)

Autonomia - De Luca : “Governo sta facendo il gioco delle tre carte. La verità è che non ci saranno le risorse per approvare i Lep” - Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine del convegno Uil su “Autonomia differenziata e agroalimentare”, in corso a Napoli. “Ieri c’è stata una discussione a Bari alla Conferenza delle Regioni, Calderoli ha detto che entro l’anno si approvano e si finanziano i Lep. “La verità – ha detto De Luca – è che se trattengono nel Nord una parte consistente dei tributi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Giorno dell'Autonomia - Castagnata con Luca Zaia - Appuntamento stasera 22 ottobre alle ore 20 a Gairine, presso il Comitato Festeggiamenti di Albina in via Chiesa Vecchia, per il Giorno dell'Autonomia. Per l'occasione andrà in scena l'ormai tradizionale "castagnata" a cui parteciperà il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Con lui anche... (Trevisotoday.it)