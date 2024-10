Aumenti nel settore edile: cresce il rischio di incidenti nonostante il diminuzione degli infortuni (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, il settore delle costruzioni ha mostrato un andamento ambivalente in termini di sicurezza sul lavoro. nonostante un significativo calo degli infortuni nei cantieri, il Rapporto di attività 2024 di Formedil e Cresme, presentato al Saie di Bologna, mette in evidenza che il rischio di incidenti rimane elevato, posizionandosi solo dietro l’agricoltura. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori e sulle misure poste in atto per garantire un ambiente di lavoro privo di rischi. diminuzione degli infortuni e trend allarmante Negli ultimi dieci anni, si è registrato un notevole calo degli infortuni denunciati nei cantieri, scendendo da 77mila casi nel 2010 a 36mila nel 2022. La percentuale di incidenti sul totale degli infortuni ha anche mostrato un decremento, passando dall’8,8% al 6%. Gaeta.it - Aumenti nel settore edile: cresce il rischio di incidenti nonostante il diminuzione degli infortuni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, ildelle costruzioni ha mostrato un andamento ambivalente in termini di sicurezza sul lavoro.un significativo calonei cantieri, il Rapporto di attività 2024 di Formedil e Cresme, presentato al Saie di Bologna, mette in evidenza che ildirimane elevato, posizionandosi solo dietro l’agricoltura. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori e sulle misure poste in atto per garantire un ambiente di lavoro privo di rischi.e trend allarmante Negli ultimi dieci anni, si è registrato un notevole calodenunciati nei cantieri, scendendo da 77mila casi nel 2010 a 36mila nel 2022. La percentuale disul totaleha anche mostrato un decremento, passando dall’8,8% al 6%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - a Verona il settore ospiti quasi sold-out nonostante il divieto di trasferta per i campani (CorSport) - . Ora le luci sono tutte per la panchina, per l’allenatore e per i giocatori che ancora mancano. Ne parla il Corriere dello Sport. La Curva Nord superiore, quella dedicata alle tifoserie avversarie, è infatti a un passo dall’essere sold out. Contro l’Hellas i dubbi sono pochi e la formazione è quasi obbligata. (Ilnapolista.it)