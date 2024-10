Sport.quotidiano.net - Atalanta, la benedizione del Papu. Gomez spinge i sogni della Dea: "È la nostra squadra più europea»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel weekend in cui Milano è tornata capitale del padel con la seconda tappaExclusive Padel Cup, sono stati ancora una volta numerosi gli ex calciatori che si sono esibiti in questa disciplina. Anche il. L’attaccante argentino, dopo gli anni felici con l’, scalpita per tornare in campo. Il Monza lo aspetta dopo un periodo di pausa forzata a seguitopositività riscontrata in un controllo antidoping, ma ilnon si ferma. Continua ad allenarsi col pallone fra i piedi e si cimenta nel padel, con discreti risultati. Come ha scoperto il padel, così popolare in Argentina? "Negli anni ’90, da bambino, giocavo sempre con mio zio. Per me è diventato un secondo sport al quale sono molto affezionato. In passato, essendo impegnato con il calcio, avevo poco tempo per questa passione".