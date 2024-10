Aston Villa-Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Aston Villa-Bologna, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Prosegue il percorso europeo della squadra di Italiano che, dopo il pareggio contro lo Shakhtar e la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, è attesa da un’altra trasferta in Inghilterra, stavolta a Birmingham, contro un’altra squadra di altissimo livello. La formazione di Emery, infatti, ha cominciato alla grande il proprio torneo, vincendo sua contro lo Young Boys che, soprattutto, con il Bayern Monaco. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. Aston Villa-Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per la terza giornata della. Prosegue il percorso europeo della squadra di Italiano che, dopo il pareggio contro lo Shakhtar e la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, è attesa da un’altra trasferta in Inghilterra, stavolta a Birmingham, contro un’altra squadra di altissimo livello. La formazione di Emery, infatti, ha cominciato alla grande il proprio torneo, vincendo sua contro lo Young Boys che, soprattutto, con il Bayern Monaco. Il fischio d’inizio è inalle ore 21:00 di martedì 22 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.in tv:SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Aston Villa-Bologna come vederla in tv? Canale - data e orario Champions League 2024/2025 -  Un solo punto e zero gol dopo due turni per la squadra di Vincenzo Italiano, che affronta in trasferta la brigata di Unai Emery, capace di vincere entrambe le gare disputate, contro Young Boys e Bayern Monaco. La sfida è in programma martedì 21 ottobre alle ore 21:00. . Come vedere in diretta tv la sfida tra Aston Villa e Bologna, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025? ... (Sportface.it)

Aston Villa Bologna streaming e diretta tv : dove vedere la partita di Champions League - Dove vedere il match Aston Villa Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio: Aston Villa Bologna: dove vederla in tv La partita di Champions League tra Aston Villa e Bologna sarĂ visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. (Tpi.it)

Aston Villa-Bologna : programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 - Un punto in due partite per i felsinei nella loro campagna europea e ora c’è uno scontro delicato contro la formazione di Birmingham in trasferta, serve un risultato positivo per evitare di compromettere il sogno di proseguire anche dopo la fase del maxi girone. LA PRESENTAZIONE I TELECRONISTI DI ASTON VILLA-BOLOGNA Aston Villa-Bologna sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di ... (Sportface.it)