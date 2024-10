Ilgiorno.it - Associazione Carducci sotto sfratto. Il Comune concede due settimane: "Poi daremo il via allo sgombero"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Cambiano i modi, non la sostanza. Dopo il blitz fallito la scorsa settimana ildi Como ha deciso di usare il guanto di velluto nei confronti dell’, che dovrĂ lasciare definitamente i locali che occupa all’intero della sede di via Cavtti entro il prossimo 5 novembre. La comunicazione è arrivata oggi, con l’avviso che se entro le 10 i locali non saranno liberati si provvederĂper opera degli agenti della polizia locale, in coordinamento con la prefettura e la questura. La scorsa settimana si era presentato direttamente il sindaco, Alessandro Rapinese nella sua duplice veste di assessore al Patrimonio, che però aveva preferito mandare avanti il comandante dei vigili, Vincenzo Aiello e il dirigente dell’ufficio.