Lapresse.it - Ascolti Tv, su Rai1 5.6 milioni ‘Affari Tuoi’ e 3.4 milioni per ‘Mike’

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nella serata tv di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, in fascia access su‘Cinque minuti’ 4.586.000 e 22.46%;5.595.000 e 26.36%; ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5 3.025.000 telespettatori, share 14.26%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.843.000 telespettatori, share 8.66%. Su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’ 1.133.000, 5.47%; ‘Un posto al sole’ 1.507.000, 7.06%. Su Rete4 ‘4 di sera’ 1.052.000 telespettatori, share 5.09% e 982.000 (4.58%). Su Nove ‘Chissà chi è’ con Amadeus 372.000 telespettatori, share 1.75% nella prima parte e 528.000, 2.50% nella seconda. In prima serata sula serie tv3.400.000 telespettatori, share 19.51%. Su Canale 5 ‘Grande Fratello’ 2.268.000 telespettatori, share 18.19%. Su Rai2 ‘Se mi lasci non vale’ con Luca Barbareschi 321.000 telespettatori, share 1.82%. Su Rai3 ‘Lo stato delle cose’ con Massimo Giletti 719.000 telespettatori, share 4.42%.