Arrestato spacciatore nel quartiere Quadrifoglio di Matera: sequestro di droga e denaro contante

Di martedì 22 ottobre 2024

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un uomo di 32 anni nel quartiere Quadrifoglio di Matera. L'individuo è stato sorpreso mentre trafficava sostanze stupefacenti, con oltre 600 grammi di hascisc e marijuana sequestrati dalla Polizia. L'episodio pone l'accento sui persistenti problemi legati allo spaccio di droga nella città.

L'operazione della polizia

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione mirata che ha condotto all'arresto di un 32enne sospettato di traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti, dopo aver monitorato la situazione nel quartiere Quadrifoglio, hanno notato movimenti sospetti attorno all'abitazione dell'uomo. Gli investigatori hanno quindi deciso di intervenire, sorprendendolo nel momento in cui stava effettuando una transazione illecita.

