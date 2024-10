Calciomercato.it - Ansia Calafiori, infortunio al ginocchio: gli aggiornamenti

(Di martedì 22 ottobre 2024)per Riccardocostretto ad uscire in Arsenal-Shakhtar Donetsk per un problema alApprensione per le condizioni di Riccardocostretto ad uscire nel secondo tempo della sfida Champions tra Arsenal e Shakhtar Donetsk. Riccardo(LaPresse) -Calciomercato.itIl difensore ex Bologna ha riportato unaled ora si attende di capire l’entità del problema fisico accusato. Tutto capita intorno al minuto 72? della partita dell’Emirates Stadium:prova a cambiare direzione palla al piede, ma scivola e il suofa un movimento innaturale. Immediatamente soccorso dallo staff sanitario, il centrale italiano non ce l’ha fatta a restare in campo ed è stato sostituito da Myles Lewis-Skelly.