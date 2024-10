Ancona lancia il contest ‘StartAN Idea’: opportunità per giovani imprenditori under 35 (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune di Ancona offre un’importante opportunità ai giovani tra 18 e 35 anni con il contest ‘StartAN Idea’, parte del progetto StartAN. Questa iniziativa mira a stimolare la creatività e l’imprenditorialità giovanile, invitando i partecipanti a presentare idee innovative in un contesto di confronto e crescita. Ultima chiamata per i candidati: le iscrizioni devono pervenire entro mercoledì 6 novembre. Il contest promuove un approccio imprenditoriale sostenibile e socialmente responsabile, valorizzando proposte che possano effettivamente avere un impatto positivo sulla comunità. Dettagli del contest e scadenze da rispettare Il contest ‘StartAN Idea’ chiede ai partecipanti di elaborare una proposta imprenditoriale originale e innovativa, con un focus su prodotti e servizi che possano realizzare cambiamenti sociali positivi. Gaeta.it - Ancona lancia il contest ‘StartAN Idea’: opportunità per giovani imprenditori under 35 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune dioffre un’importanteaitra 18 e 35 anni con il, parte del progetto StartAN. Questa iniziativa mira a stimolare la creatività e l’alitàle, invitando i partecipanti a presentare idee innovative in uno di confronto e crescita. Ultima chiamata per i candidati: le iscrizioni devono pervenire entro mercoledì 6 novembre. Ilpromuove un approccioale sostenibile e socialmente responsabile, valorizzando proposte che possano effettivamente avere un impatto positivo sulla comunità. Dettagli dele scadenze da rispettare Ilchiede ai partecipanti di elaborare una propostaale originale e innovativa, con un focus su prodotti e servizi che possano realizzare cambiamenti sociali positivi.

