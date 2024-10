Altobelli: «Lautaro Martinez? L’ho stuzzicato, spiego! Ama l’Inter» (Di martedì 22 ottobre 2024) Altobelli ha parlato di Lautaro Martinez, che a Roma ha trovato il gol numero 133 in maglia Inter. “Spillo”, così come Sandro Mazzola, lo esalta. UOMO SQUADRA – Alessandro Spillo Altobelli descrive Lautaro Martinez: «Ho sentito dei giudizi su Lautaro di cui, diciamo, ci sarebbe da parlare, affinché possano essere rivisti. Io però non mi sono mai sbagliato su di lui, visto che avevo detto si trattasse di uno dei più forti attaccanti giunti in Italia e all’Inter. Sicuramente ora è anche tra le punte migliore d’Europa. È pure un uomo squadra, uno che si fa voler bene dai propri compagni. Anzi, lui mette proprio al primo posto loro, i compagni, la squadra, solo dopo pensa a certe soddisfazioni personali». Inter-news.it - Altobelli: «Lautaro Martinez? L’ho stuzzicato, spiego! Ama l’Inter» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha parlato di, che a Roma ha trovato il gol numero 133 in maglia Inter. “Spillo”, così come Sandro Mazzola, lo esalta. UOMO SQUADRA – Alessandro Spillodescrive: «Ho sentito dei giudizi sudi cui, diciamo, ci sarebbe da parlare, affinché possano essere rivisti. Io però non mi sono mai sbagliato su di lui, visto che avevo detto si trattasse di uno dei più forti attaccanti giunti in Italia e al. Sicuramente ora è anche tra le punte migliore d’Europa. È pure un uomo squadra, uno che si fa voler bene dai propri compagni. Anzi, lui mette proprio al primo posto loro, i compagni, la squadra, solo dopo pensa a certe soddisfazioni personali».

