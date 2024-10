Allerta fiumi in Emilia Romagna: il Po monitorato, chiuse le golene: la diretta (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Dopo il disastro dell’alluvione che ha devastato Bologna e parte dell’Emilia, c’è ancora apprensione per il livello dei fiumi in Emilia Romagna e soprattutto per il passaggio della piena del Po, anche perché è prevista pioggia fino a venerdì. Arpae ha emanato un’Allerta meteo rossa per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara e arancione nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Vengono monitorate anche le piene di Secchia e Panaro che stanno defluendo con livelli vicino a soglia 3 alla confluenza col Po e la piena del Reno che a Gandazzolo ha superato il massimo storico. Il punto che preoccupa di più del Po è il passaggio al confine tra Emilia e Veneto (anche qui alta attenzione per i fiumi). Ilrestodelcarlino.it - Allerta fiumi in Emilia Romagna: il Po monitorato, chiuse le golene: la diretta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Dopo il disastro dell’alluvione che ha devastato Bologna e parte dell’, c’è ancora apprensione per il livello deiine soprattutto per il passaggio della piena del Po, anche perché è prevista pioggia fino a venerdì. Arpae ha emanato un’meteo rossa per piene deinella provincia di Ferrara e arancione nelle province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Vengono monitorate anche le piene di Secchia e Panaro che stanno defluendo con livelli vicino a soglia 3 alla confluenza col Po e la piena del Reno che a Gandazzolo ha superato il massimo storico. Il punto che preoccupa di più del Po è il passaggio al confine trae Veneto (anche qui alta attenzione per i).

