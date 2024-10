Al cinema dal 24 ottobre, è il primo film sudanese mai presentato al Festival di Cannes. L'incontro tra due donne, tra sensi di colpa e desiderio di riconciliazione, è metafora della storia di una Paese (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella clip le vediamo ballare, complici e con il sorriso sulle labbra. Ma il rapporto che lega le due donne protagoniste di Goodbye Julia è complesso e drammatico. E conosce dinamiche che affondano nella memoria collettiva di un Paese, il Sudan, dilaniato – ancora oggi – dal razzismo e dalla guerra civile. Scritto e diretto da Mohamed Kordofani, è un’opera prima, ed è anche la prima pellicola sudanese mai presentata al Festival di Cannes: è successo nel 2024, nella sezione Un Certain Regard, dove il film ha ricevuto il Premio Libertà. Al cinema dal 24 ottobre, il film ha il patrocinio di Amnesty International. Iodonna.it - Al cinema dal 24 ottobre, è il primo film sudanese mai presentato al Festival di Cannes. L'incontro tra due donne, tra sensi di colpa e desiderio di riconciliazione, è metafora della storia di una Paese Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella clip le vediamo ballare, complici e con il sorriso sulle labbra. Ma il rapporto che lega le dueprotagoniste di Goodbye Julia è complesso e drammatico. E conosce dinamiche che affondano nella memoria collettiva di un, il Sudan, dilaniato – ancora oggi – dal razzismo e dalla guerra civile. Scritto e diretto da Mohamed Kordofani, è un’opera prima, ed è anche la prima pellicolamai presentata aldi: è successo nel 2024, nella sezione Un Certain Regard, dove ilha ricevuto il Premio Libertà. Aldal 24, ilha il patrocinio di Amnesty International.

