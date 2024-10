Iltempo.it - "Abbiamo restituito centralità all'Italia". Bilancio Meloni: raggiunti record storici

(Di martedì 22 ottobre 2024) «in questi anniall'una nuovasulla scena internazionale,rilanciato la crescita economica e l'occupazione». Lo dice la premier Giorgiain un video postato sui social in occasione dei due anni di governo. «raggiunto diversi- rivendica- mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti di lavoro stabili, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, mai così tante donne che lavorano,protetto il nostro tessuto produttivo industriale dagli effetti della crisi energetica e dalle sfide geopolitiche». E ancora: «avviato riforme che erano attese da decenni in questa nazione,messo in sicurezza i conti dello Stato, difeso il potere d'acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle che avevano figli e ai gruppi più vulnerabili della nostra società».