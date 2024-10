"Abbiamo dormito in auto. Il nostro cane ha dato l’allarme" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Non mi ero accorta subito di quello che stava succedendo. Erano appena le sei del mattino, tutto buio. Il mio cane però era molto agitato, pensavo volesse andare fuori perchè il giorno prima non era voluto uscire dato che diluviava. Continuava ad abbaiare con lo sguardo fisso sull’argine". Vanessa Sperto e il marito ieri mattina hanno completato la registrazione per poter dormire nella palestra comunale di Cadelbosco. Cos’ha fatto domenica, quando ha realizzato che l’acqua stava raggiungendo casa vostra? "Nel giro di dieci minuti ho visto arrivare nella mia via i carabinieri e la protezione civile. Ho chiesto se dovevamo sgombrare, ci hanno detto di sì e a quel punto ho chiesto dove potevamo andare. Ci hanno detto di spostarci a Santa Vittoria". E poi? "Siamo rimasti bloccati. Lato Castelnovo le strade erano tutte chiuse, Bagnolo idem. Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo dormito in auto. Il nostro cane ha dato l’allarme" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Non mi ero accorta subito di quello che stava succedendo. Erano appena le sei del mattino, tutto buio. Il mioperò era molto agitato, pensavo volesse andare fuori perchè il giorno prima non era voluto uscireche diluviava. Continuava ad abbaiare con lo sguardo fisso sull’argine". Vanessa Sperto e il marito ieri mattina hanno completato la registrazione per poter dormire nella palestra comunale di Cadelbosco. Cos’ha fatto domenica, quando ha realizzato che l’acqua stava raggiungendo casa vostra? "Nel giro di dieci minuti ho visto arrivare nella mia via i carabinieri e la protezione civile. Ho chiesto se dovevamo sgombrare, ci hanno detto di sì e a quel punto ho chiesto dove potevamo andare. Ci hanno detto di spostarci a Santa Vittoria". E poi? "Siamo rimasti bloccati. Lato Castelnovo le strade erano tutte chiuse, Bagnolo idem.

