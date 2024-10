50 Cent, le parole sui party di Diddy: “Ne sono sempre stato lontano, non è nel mio stile” (Di martedì 22 ottobre 2024) 50 Cent ha motivato e rafforzato la scelta di schierarsi contro Diddy ed i suoi celebri party, che hanno animato gli anni Duemila. La voce di In Da Club è al lavoro sul documentario Diddy Do It (previsto in arrivo su Netflix), nel quale saranno ricostruiti tutti gli attacchi e denunce rivolte nei confronti del magnate del rap, a seguito di un’ondata di accuse venute alla luce negli ultimi mesi. L’artista è stato molto esplicito riguardo bufera scatenatasi sul rapper: ad inizio dell’anno Curtis Jackson (vero nome di 50 Cent, ndr), ha attaccato il produttore discografico per il suo video di scuse dopo la denuncia di violenza arrivata dall’ex Cassie Ventura, con la relativa pubblicazione del filmato, nel quale il rapper colpisce la donna rimasta a terra sul corridoio di un hotel. Metropolitanmagazine.it - 50 Cent, le parole sui party di Diddy: “Ne sono sempre stato lontano, non è nel mio stile” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 50ha motivato e rafforzato la scelta di schierarsi controed i suoi celebri, che hanno animato gli anni Duemila. La voce di In Da Club è al lavoro sul documentarioDo It (previsto in arrivo su Netflix), nel quale saranno ricostruiti tutti gli attacchi e denunce rivolte nei confronti del magnate del rap, a seguito di un’ondata di accuse venute alla luce negli ultimi mesi. L’artista èmolto esplicito riguardo bufera scatenatasi sul rapper: ad inizio dell’anno Curtis Jackson (vero nome di 50, ndr), ha attaccato il produttore discografico per il suo video di scuse dopo la denuncia di violenza arrivata dall’ex Cassie Ventura, con la relativa pubblicazione del filmato, nel quale il rapper colpisce la donna rimasta a terra sul corridoio di un hotel.

