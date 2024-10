“20mila euro in poche ore”. Michelle Comi e l’imprenditore: pomeriggio di shopping e cena insieme (Di martedì 22 ottobre 2024) Il web, i social e l’Italia hanno una nuova ‘celebrità’. Lei si chiama Michelle Comi e, giusto nelle ultime ore, è tornata a far parlare di sé. Sicuramente ricordate le recenti gesta della modella 29enne, che oltre al profilo su Onlyfans, conta oltre 700mila follower tra TikTok e Instagram. Tra le sue frasi cult: “Il diritto di voto? No, ma io sono una donna, vattene via che schifo. Voi comunisti non mi avrete mai, tenetevi il vostro diritto di voto. Io voto solo il Grande Fratello“. E poi l’abbiamo sentita dire a bordo di una piscina: “Guardate ragazzi come sono bella e fresca, una bimba del patriarcato, fiera di esserlo”. E ancora: “Io sono vecchio stampo, voglio essere mantenuta”. Dopo essersi fatta pagare la vacanza – “mai pagata una” – e aver litigato di brutto con un’altra influencer famosa, Elisa Esposito, ecco la richiesta di fondi per rifarsi il seno. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il web, i social e l’Italia hanno una nuova ‘celebrità’. Lei si chiamae, giusto nelle ultime ore, è tornata a far parlare di sé. Sicuramente ricordate le recenti gesta della modella 29enne, che oltre al profilo su Onlyfans, conta oltre 700mila follower tra TikTok e Instagram. Tra le sue frasi cult: “Il diritto di voto? No, ma io sono una donna, vattene via che schifo. Voi comunisti non mi avrete mai, tenetevi il vostro diritto di voto. Io voto solo il Grande Fratello“. E poi l’abbiamo sentita dire a bordo di una piscina: “Guardate ragazzi come sono bella e fresca, una bimba del patriarcato, fiera di esserlo”. E ancora: “Io sono vecchio stampo, voglio essere mantenuta”. Dopo essersi fatta pagare la vacanza – “mai pagata una” – e aver litigato di brutto con un’altra influencer famosa, Elisa Esposito, ecco la richiesta di fondi per rifarsi il seno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan : bloccata la raccolta fondi di Michelle Comi. La sua reazione - La piattaforma GoFundMe, infatti, ha bloccato e annullato l'operazione, restituendo ad ogni persona le somme di denaro che avevano versato per finanziare la chirurgia plastica dell'in. . . Nonostante la content creatore Michelle Comi (leggete qui) abbia raggiunto l'obiettivo di 15mila euro per rifarsi il seno, l'intervento chirurgico non si farà. (Milleunadonna.it)

La raccolta fondi di Michelle Comi è stata bloccata «Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan» - Nonostante le critiche, Michelle ha continuato a coltivare il suo pubblico, ottenendo un notevole seguito, il che le ha permesso di lanciare la sua discussa raccolta fondi per un intervento di chirurgia plastica. Negli ultimi mesi, ha attirato l’attenzione dei media per diverse esternazioni fuori dalle righe, tra cui la sua abitudine di chiedere regali costosi come vacanze e gioielli ai suoi fan. (Donnapop.it)

Michelle Comi - bloccata la raccolta fondi per rifarsi il seno : «Devo capire come riattivarla» - E i soldi ricevuti sono stati restituiti» ha dichiarato Comi in un video. Per niente demoralizzata, e con l’intenzione di riaprire la raccolta. Ma ora la raccolta è stata bloccata. «A Federico piace spendere e apparire. com/K3yqdMuLYD— Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) October 10, 2024 Interpellata dal Corriere della Sera Comi dichiara: «Perché le persone non dovrebbero donare anche a me se ... (Open.online)