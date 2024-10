Anteprima24.it - Walter Veltroni torna a Benevento e presenta il suo giallo “Buonvino e il circo insanguinato”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Ilirrompe nella libreria Ubik a LungoSabato Bacchelli. Ospiteche ha ammesso di nutrire da anni la passione del, anche quando faceva tutt’altro: “Ho coltivato questa passione. Non sono alternative ad altre cose che ho fatto, alimento il desiderio di raccontare”. Poi ha sottolineato: “Ho iniziato a scrivere per caso. Cercavo di raccontare un investigatore che non usava la pistola ma usava il cervello”. Sulla libreria: ” Quando si trasforma in comunità è più affascinante. Poi è in un quartiere di confine e ha più significato”.a margine dell’incontro ha poi elogiato il mezzo di comunicazione della radio, di cui ricorre quest’anno il centenario: “Era uno strumento fondamentale, lo è stato fino agli anni 50. La radio non è sostituibile, una colonna sonora permanente” .