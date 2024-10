Vincere è l’unica cosa che conta. Dove l’ho sentita? (Di lunedì 21 ottobre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 8° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 È Festival Var. Si comincia da San Siro. Rejinders rincorre Lovric dopo che Thiaw lo aveva perso per strada. L’austro-sloveno è furbo. Taglia la strada all’olandese. Sgambetto accidentale e del tutto involontario. Ma è fallo da ultimo uomo ed espulsione inevitabile. Partita falsata. Nei 30 minuti precedenti Milan dominatore del campo. Aggressività, ferocia, pressing. Poi idee chiare, buoni fraseggi e rapidità nelle ripartenze. Fonseca lascia fuori il dissidente Leao e si affida a quelli che hanno voglia di fare. Non me lo aspettavo. Comincia a piacermi sto portoghese. Ha carattere e sa schierare bene la squadra. Discussioni infinite allo scadere quando Chiffi l’orribile annulla il gol friulano per fuorigioco di un millimetro. Ilnapolista.it - Vincere è l’unica cosa che conta. Dove l’ho sentita? Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 8° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 È Festival Var. Si comincia da San Siro. Rejinders rincorre Lovric dopo che Thiaw lo aveva perso per strada. L’austro-sloveno è furbo. Taglia la strada all’olandese. Sgambetto accidentale e del tutto involontario. Ma è fallo da ultimo uomo ed espulsione inevitabile. Partita falsata. Nei 30 minuti precedenti Milan dominatore del campo. Aggressività, ferocia, pressing. Poi idee chiare, buoni fraseggi e rapidità nelle ripartenze. Fonseca lascia fuori il dissidente Leao e si affida a quelli che hanno voglia di fare. Non me lo aspettavo. Comincia a piacermi sto portoghese. Ha carattere e sa schierare bene la squadra. Discussioni infinite allo scadere quando Chiffi l’orribile annulla il gol friulano per fuorigioco di un millimetro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cremonese - Corini : “Vincere non è l’unica cosa che conta. Dobbiamo faticare insieme” - Io parlo di squadra dinamica, qua ho una rosa che ha molte belle caratteristiche, la struttura tattica ideale è quella che sfrutta le caratteristiche di tutti”. Poi aggiunge: “Da fuori ho visto certi concetti chiari e rispetto le scelte di Stroppa. . The post Cremonese, Corini: “Vincere non è l’unica cosa che conta. (Sportface.it)

Giuntoli cambia la Juve - vincere non è più l’unica cosa che conta. Boniperti trova casa nel Napoli di Conte - Speriamo per lui che nella sua nuova dimora il Corriere della Sera non arrivi né possano essere consultati le miriadi di siti che ovviamente hanno ripreso la frase. La Juve torna a trent’anni fa, a quel progetto che fallì con Gigione Maifredi. Amen. Boniperti trova casa nel Napoli di Conte sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Ciclismo - l’Europeo è l’unica corsa che l’Italia può provare a vincere nel 2024. Squadra al servizio di Jonathan Milan - Tre vittorie al Giro di Germania, due al Renewi Tour, secondo posto alla BEMER Cyclassics per il corridore della Lidl-Trek che sta attraversando un momento di forma super. Ma in questa situazione l’Italia sicuramente non partirebbe sfavorita, magari alla pari dei rivali, ed è già un evento… . Le caratteristiche del friulano sembrano adattissime al circuito belga e, già in primavera, ha ... (Oasport.it)