Anteprima24.it - Villa di Briano, la forestale scopre cani in stato di maltrattamento e sofferenza

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI militari del Nucleo Carabinieridi Marcianise, collaborati da personale del Servizio Veterinario dell’ASL di Aversa, nel corso di un controllo finalizzato a verificare lodi benessere e le condizioni in cui erano detenuti alcunipresso un fondo recintato raggiungibile dalla limitrofa via vicinale in comune didi(CE), si è constatata la presenza di nr. 2 Pitbull detenuti attraverso una corta catena in ferro in un box di fortuna aperto su un lato e coperto da pannelli coibentati; nr. 2 Dogo Argentini detenuti in un altro box; nr. 2 American Staffordshire Terrier detenuti ognuno in un box; nonché nr. 1 Pastore Tedesco detenuto in un altro box.