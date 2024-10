VIDEO | Un minuto per svaligiare l'edicola. La denuncia: "Situazione preoccupante" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hanno spaccato i lucchetti a campana, aperto la saracinesca e svaligiato l'edicola. Poco più di un minuto, questo il tempo necessario ad una coppia di ladri per mettere a segno il furto in un'edicola nel quartiere del Don Bosco. Una sgradita visita costata alcune migliaia di euro al gestore Romatoday.it - VIDEO | Un minuto per svaligiare l'edicola. La denuncia: "Situazione preoccupante" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hanno spaccato i lucchetti a campana, aperto la saracinesca e svaligiato l'. Poco più di un, questo il tempo necessario ad una coppia di ladri per mettere a segno il furto in un'nel quartiere del Don Bosco. Una sgradita visita costata alcune migliaia di euro al gestore

Questa volta segna l’Italia al primo minuto - Belgio già sotto 1-0 – VIDEO - . 40. Stesso 11 iniziale di Parigi? «Confermata la stessa squadra, ha dimostrato di essere forte anche nella testa per quello che successe all’inizio di quella partita». Belgio (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. «Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo ... (Ilnapolista.it)

Vergogna prima di Juventus-Napoli : tifosi urlano "munnezza" nel minuto per Schillaci I video - Prima di Juventus-Napoli, con le squadre schierate in campo, il silenzio è stato rotto alla fine dall'urlo della parola "munnezza" proveniente dal settore occupato dai tifosi ospiti, con conseguente reazione del resto dello stadio (video tratto da X) . Nemmeno il ricordo di un eroe del calcio italiano come Totò Schillaci è stato sufficienti perché il minuto di silenzio in memoria dell'ex ... (Panorama.it)

Ozieri - la festa patronale non si ferma dopo la morte del piccolo Gioele. Ma Fedez non ci sta : «Abbiamo fatto un minuto di silenzio - polemica schifosa» – Il video - Non è ben chiaro se fosse informato o meno della situazione. E il sindaco Marco Peralta ha cercato di spiegare il mancato annullamento delle manifestazioni. La versione di Fedez «Ieri sera ho suonato ad Ozieri, in provincia di Sassari, e sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco. (Open.online)