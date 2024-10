Anteprima24.it - Via De Filippo, Salerno Pulita avvia bonifica discarica

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno completate nella giornata di domani le operazioni didellache si era creata in via Denel quartiere di Torrione. Su un terreno di proprietà privata affidato alla curatela fallimentare era stato depositato di tutto. Dopo la denuncia ed un’ispezione del nucleo di decoro urbano dei vigili urbani, in collaborazione conè iniziata l’operazione per poter ripulire l’area, d’intesa con i rappresentanti della procedura di liquidazione giudiziale. E difatti tutte le operazioni anche questa mattina si sono svolte davanti ai curatori che ora sono in contatto con la proprietà per trovare una soluzione che possa proteggere definitivamente l’ area da ulteriori e successivi abbandoni .