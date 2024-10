Verona Monza 0-3: successo per i lombardi che risalgono la china (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al Bentegodi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Verona e Monza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Bentegodi, Verona e Monza si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. Verona Monza LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 79? PARTITA CHIUSA! Grandissima incursione da parte del Calcionews24.com - Verona Monza 0-3: successo per i lombardi che risalgono la china Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al Bentegodi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Bentegodi,si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25.LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 79? PARTITA CHIUSA! Grandissima incursione da parte del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prima gioia per Nesta - Monza corsaro a Verona : Dany Mota show - Monza corsaro al Bentegodi: Verona battuto grazie ad un super Dany Mota Una vittoria che si è concretizzata nel finale, con un margine più rotondo di quanto forse avrebbe dovuto finire la gara. Palla lunga per la testa di Djuric, torre del bosniaco per il portoghese che si infila nella retroguardia e supera Montipò. (Calciomercato.it)

Crollo Verona - il Monza umilia gli scaligeri al Bentegodi : doppio Dani Mota poi Bianco per il KO - Verona sconfitto e umiliato, uscito tra i fischi del proprio pubblico con i brianzoli che festeggiano la prima vittoria stagionale. La gara al Bentegodi si sblocca quasi subito grazie al Monza in vantaggio con Dani Mota. Continua a leggere . Che si ripete anche a metà ripresa prima del definitivo 0-3 di Bianco. (Fanpage.it)

Hellas Verona-Monza - super-Mota porta la prima vittoria a Nesta! - Nella ripresa succede tutto nel quarto d’ora finale. 7 punti in classifica dopo i 4 pareggi ottenuti nelle precedenti giornate, tra cui quelli con Inter e Roma. Ci sono volute 8 giornate, ma finalmente i brianzoli hanno risposto presente al campionato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... (Inter-news.it)