Verme parassita Loa Loa e loiasi | nemico invisibile che colpisce l’Italia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) IlLoa Loa, noto anche come “oculare africano”, è un nematode che causa la, una malattiaria trasmessa dalle punture di mosche del genere Chrysops. Anche se il Loa Loa è diffuso principalmente nelle regioni forestali dell’Africa centrale e occidentale, in tempi recenti sono emersi casi diin Italia, soprattutto legati a viaggiatori o persone provenienti da zone endemiche. Questopuò vivere per anni nel corpo umano, causando sintomi che vanno da lievi irritazioni cutanee a gravi infezioni agli occhi., foto Ansa – VelvetMagCosa è la? Laè causata dall’infezione del corpo umano con ilLoa Loa, unche può misurare fino a 7 centimetri di lunghezza. Questosi sposta lentamente sotto la pelle, provocando gonfiori temporanei e dolore, noti come “gonfiori di Calabar”.