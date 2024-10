Bergamonews.it - Valmatech: la robotica che collabora con le persone

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Valentina Guerini, 35 anni, è socia di VAL.MA.TECH, nata nel 2022, con sede operativa a Ponte Nossa, e dedicata alla vendita di robottivi, accessori per l’automazione e alle soluzioni personalizzate d’avanguardia per l’automazione. Com’è arrivata alla? Avevo già un occhio attento alle nuove tecnologie, ma è stata un’esperienza in Estremo Oriente a portarmi alla. Lavoravo per la Orobica Meccanica Integrata srl, azienda esperta in lavorazioni meccaniche e montaggi di macchinari che uniscono meccanica ed elettronica, di Mattia Baronchelli, mio attuale socio in VAL.MA.TECH. Nel 2019 ho vissuto un anno a Songjiang, in provincia di Shanghai. Avevamo già una buona connessione con la Cina: importavamo parti meccaniche, avevamo un socio e una rete di fornitori.