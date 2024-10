Una casa smart può proteggere dal meteo impazzito: come le previsioni “fatte in casa” aiutano a difenderla (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’automazione della smart home offre soluzioni anche per affrontare l’imprevedibilità del meteo causata dal cambiamento climatico. Ecco come stazioni meteo intelligenti e dispositivi IoT possono migliorare protezione e comfort abitativo Dday.it - Una casa smart può proteggere dal meteo impazzito: come le previsioni “fatte in casa” aiutano a difenderla Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’automazione dellahome offre soluzioni anche per affrontare l’imprevedibilità delcausata dal cambiamento climatico. Eccostazioniintelligenti e dispositivi IoT possono migliorare protezione e comfort abitativo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Officina Prometeo' al Teatro Casa di Pulcinella - Questa è la storia di come furono inventati tutti gli animali, compresa quella strana bestia senza corna o zanne capace di creare cose mirabolanti come enormi città pullulanti di vita e monumenti da lasciare a bocca aperta: gli umani. Alla Casa di Pulcinella sabato e domenica in scena... (Baritoday.it)

Meteo - il geologo Casagli : “Con 400 millimetri di pioggia in poche ore non c'è territorio che tenga” - Si muore in macchina durante le alluvioni, raramente in casa”, osserva il professore. Scuote la testa Nicola Casagli, geologo, docente all'Università di Firenze, presidente dell'Ogs (l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) e membro della commissione grandi rischi che supporta la Protezione civile. (Lanazione.it)

In Emilia-Romagna è allerta meteo rossa : giovedì scuole chiuse in 4 province. “Evitate spostamenti - chi può lavori da casa” - Le piogge cadute dall’inizio dell’evento a ora hanno saturato in gran parte i terreni, riducendone drasticamente la capacità di assorbimento dell’acqua, che così arriverà più velocemente e in quantità maggiori nel reticolo idrografico. L'articolo In Emilia-Romagna è allerta meteo rossa: giovedì scuole chiuse in 4 province. (Ilfattoquotidiano.it)