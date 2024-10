Un viaggio premio ad Assisi per i ragazzi dell’Istituto salesiano di Mestre (Di lunedì 21 ottobre 2024) È in corso in questi giorni il viaggio premio ad Assisi al quale partecipano gli studenti della 4^ C dell’Istituto San Marco di Mestre Gazzera: la classe è risultata vincitrice di un concorso di idee (prima edizione, 2023-24) sul tema dell'ecologia integrale, promosso dal patriarcato di Venezia Veneziatoday.it - Un viaggio premio ad Assisi per i ragazzi dell’Istituto salesiano di Mestre Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È in corso in questi giorni iladal quale partecipano gli studenti della 4^ CSan Marco diGazzera: la classe è risultata vincitrice di un concorso di idee (prima edizione, 2023-24) sul tema dell'ecologia integrale, promosso dal patriarcato di Venezia

