Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 21 ottobre 2024: una brutta notizia per Mariella

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Altieri riceverà unanel corso della puntata di Unalche andrà in onda lunedì 21. La donna, come annuncia ladella soap opera partenopea, cercherà informazioni sull'uomo che sta frequentando Bice, ossia Lello Troncone, e apprenderà con sgomento che si tratta di una persona del tutto inaffidabile., in particolare, si confronterà con Silvia sull'argomento e la Graziani spiegherà alla sua amica che Troncone è un disonesto che, in passato, ha cercato addirittura di truffare Otello. La rivelazione della donna non farà che accrescere la preoccupazione della Altieri, la quale temerà che Bice possa soffrire ancora per amore, dopo la fine del suo matrimonio con Sergio.