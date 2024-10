Iodonna.it - Un outfit Dolce&Gabbana che unisce eleganza e uno stile mannish che piace sempre di più alla diva

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In una serata in cui il glamour era di casa, Angelina Jolie ha scelto di sorprendere con un look total black che esprimeva sobrietà e raffinatezza.première del suo nuovo film, Maria, al London Film Festival, l’attrice ha dimostrato che la semplicità può essere straordinaria. Il film, diretto da Pablo Larraín e dedicatovita della leggendaria cantante lirica Maria Cs, ha trovato in Jolie un’interprete in grado di rendere giustiziapotenza evulnerabilità della sua protagonista.