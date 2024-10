Gaeta.it - Un incontro inquietante in Corso Vercelli: due uomini col passamontagna avvistati nella notte

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In una mattina di routine a Ivrea, la tranquillità è stata scossa da un avvistamento insolito che ha attirato l'attenzione degli abitanti del quartiere. Due individui, con il volto coperto da, sono stati notati aggirarsi inintorno alle 5. Questo episodio, immortalato da una telecamera di sorveglianza, ha rapidamente fatto il giro dei social media, sollevando domande e timori tra i residenti. Le autorità, allertate dalle segnalazioni, stanno già conducendo indagini per identificare i responsabili, mentre la presenza di questiin un orario così insolito ha acceso i riflettori su una questione che preoccupa la comunità: l'aumento della micro delinquenza giovanile, conosciuta come baby gang.