Ilrestodelcarlino.it - Truffa e riciclaggio. L’avvocato Pettine nei guai anche con il Napoli Calcio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono in attesa di essere sottoposti ad interrogatori di garanziaAlessandroe il commerciante Fabio Carpani, finiti in carcere venerdì scorso a seguito di un’indagine della Procura di Ascoli, della polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza. Ad interrogarli sarà il giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi, adombrando il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Nell’inchiesta sono indagati a piede libero altri quattro soggetti di diverse località tra Piceno, fermano e vicino Abruzzo: Offida, Porto sant’Elpidio, Sant’Egidio alla Vibrata e Alba Adriatica.