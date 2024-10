Gaeta.it - Tragico decesso a Favria: trovato senza vita un uomo di 74 anni sul balcone di casa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una tragica mattinata ha scosso la comunità di, dove intorno alle ore 10 di oggi è stato rinvenuto il corpodi Antonio Armando Mario Gentile, un settantaquattrenne residente in via Tarizzo. La notizia ha lasciato nello sgomento i vicini e i pochi che lo conoscevano. Secondo le prime informazioni, la causa delpare essere un malore fulminante che ha colpito l'anziano, privandolo di ogni possibilità di soccorso. Le indagini da parte delle autorità competenti sono ora in corso per fare chiarezza sulevento. La scoperta del corpo e l'intervento dei soccorsi Il drammatico ritrovamento è avvenuto grazie all'attenzione di una vicina di, che ha notato l'riverso sul pavimento del. Preoccupata per la sua incolumità, la donna ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112.