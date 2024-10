Agi.it - Torna l'alta pressione ma continuano nuvole e piogge

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Un campo disi estende tra Atlantico ed Europa orientale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Tra Mediterraneo e nord Africa è però ancora presente una piccola goccia d'aria fredda in quota, questa porterà ancora instabilità nelle prossime ore soprattutto all'estremo Sud. Non andrà meglio nei prossimi giorni quando, nonostante la rimonta di un campo di, l'Italia sarà interessata da correnti umide in risalita dai quadranti sud-occidentale le quali porteranno moltee anche precipitazioni sparse. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano non mostrano sostanziali variazioni fino all'ultimo weekend di ottobre, che potrebbe iniziare con maltempo al Nord-Ovest. A seguire forse un periodo più asciutto ma stando ad alcuni modelli una fase più fredda potrebbe incombere sul ponte di Ognissanti.